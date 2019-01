Medtem ko se Maduro in Guaido prepirata za oblast, ljudi zanima samo, kako bodo nahranili družino

Po tem ko so nekatere evropske države, med njimi Francija, Španija in Nemčija, v soboto venezuelskemu predsednikuNicolasu Maduru zastavile ultimat, ali bo v osmih dneh razpisal nove volitve, ali pa bodo uradno podprle opozicijskegaJuana Guaida, ki se je na množičnih protestih razglasil za začasnega predsednika, je Maduro ultimat ostro zavrnil. "Ta ultimat morajo vzeti nazaj. Nihče nam ne more postavljati ultimata. Venezuela ni vezana na Evropo. To je predrznost."

Sprememba režima?

In medtem ko se vse glasneje omenja možnost spremembe režima v državi z največjimi zalogami nafte na svetu, se na milijone venezuelskih beguncev, ki so zaradi vsesplošnega pomanjkanja, lakote in revščine pobegnili v sosednje države Latinske Amerike, sprašuje, kdaj se bodo lahko vrnili v domovino.

Brat in sestra v dvejsetih letih Antonio and Gabriela, sta na poti v Bogoto, kjer se bosta pridružila staršem, ki so pobegnili že preteklo leto: "Ničesar nimamo za jesti, lačni smo po več dni, s plačo si ne moremo kupiti ničesar. Stvari se tu ne bodo še kaj kmalu spremenile," je za The Guardiandejal Antonio.

"Maduro je diktator in klovn, ki se smeji medtem ko njegovo ljudstvo strada," pa pravi Alfonso Castro, ki je lani pobegnil iz Venezuele. "Guaido je blagoslov. Če prevzame oblast, grem jutri nazaj k svoji družini."A vsi prebežniki le ne podpirajo Guaide. Nekdanja učiteljica Yasmira Veliz, ki dandanes pomaga streči hrano za prebežnike, pravi, da je bila samorazglasitev Guaide neustavna:"Ne moreš samega sebe imenovati za predsednika."

A medtem ko se Maduro in Guaido prepirata za oblast, prebivalstvo tako v Venezueli kot v Kolumbiji, zanima samo, kako bodo nahranili svojo družino. Življenje namreč tudi v Cucuti na drugi strani meje ni lahko. S strahom pa spremljajo tudi dogajanje v domovino, večina je mnenja, da se Maduro oblasti ne bo odpovedal: "Raje bo umrl," je slišati.