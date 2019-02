Maduro zapira državne meje: Ne bomo ameriške lutke

Nicolas Maduro, ki kljub očitkom še vedno vztraja na položaju predsednika Venezuele, je v četrtek ob boku vojaških poveljnikov preko državne televizije napovedal, da bo zaprl več 100 kilometrov dolgo mejo z Brazilijo. Številni Venezuelci, ki živijo ob meji, so po objavi novice pohiteli do brazilskega mesta Pacaraima, da bi si nakupili nekaj zalog hrane, so poročali brazilski mediji.