Guaidoju grozi aretacija, a poudarja: Nič nas ne bo ustavilo

Politična kriza v obubožani Venezueli se še zaostruje. Venezuelska ustavodajna skupščina, ki jo je leta samovoljno ustanovil Nicolas Maduro, je potrdila odvzem imunitete Juanu Guaidoju, ki mu je pripadala kot članu opozicije v venezuelskem parlamentu, in dovolila vrhovnemu sodišču, da ga kazensko preganja.

Ko je bil rezultat glasovanja znan, so Madurovi podporniki stopili na noge in zavpili: "To je pravica!"

Na ukrep se je že odzval Guaido, ki se je zavezal, da se bo še naprej boril proti "strahopetnemu in morilskemu režimu", kljub temu da mu grozi aretacija. Korak Madura je označil za strahopeten poskus zadušitve ljudske vstaje proti diktatorski vladi, ki ljudem ne zagotavlja niti dostopa do vode, elektrike in delovnih mest. Venezuela je bila namreč nedavno dlje časa v temi, potem ko je zmanjkalo elektrike. Maduro je za neljubi dogodek okrivil "imperialistične saboterje", vendar se je večina strinjala, da je bila situacija posledica nesposobnosti Madurove vlade.