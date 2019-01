Venezuela na pragu krvave državljanske vojne?

Potem ko so številne države že podprle samooklicanega začasnega venezuelskega predsednika Juana Guaida, Maduro pa je nato izgubil živce in amerškim diplomatom ukazal odhod iz države, je vrh venezuelske vojske potrdil lojalnost sedanjemu predsedniku. Obrambni minister Vladimir Padrino je razglasitev Guaida označil za sramoto in posvaril pred morebitno državljansko vojno.

FOTO: AP

Vladimir Padrino, venezuelski obrambni minister je opozicijo, ZDA in njene zaveznike obtožil, da skušajo izvesti državni udar in tako vodilni stolček v državi spodnesti "edinemu legitimnemu predsedniku." Poveljnik obrambnih sil je tako pričakovano podprl obstoječega predsednika Nicolasa Madura in posvaril, da bi lahko v državi prišlo do državljanske vojne, kar naj bi bil po njegovih besedah hudodelni načrt opozicije.

Venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino je izrazil podporo Maduru. FOTO: AP

"Tukaj smo zato, da se izognemo konfliktu med Venezuelčani. Državljanska vojna, ne bo rešila težave Venezuele. Potreben je dialog," je v govoru dejal Padrino, sicer obkrožen z vrhom venezuelske vojske. "Mi pripadniki oboroženih sil dobro poznamo posledice vojne...samo če pogledamo v zgodovino človeštva, ko je na milijone ljudi izgubilo svoje življenje. Vemo, kako hudo je," je še dodal Padrino. Kot meni minister, je razglasitev Juana Guaida kot začasnega predsednika sramotno in smešno ter da bo le to sprožilo val nepotrebnega prelivanja krvi. Kot meni sam opozicija ogroža suverenost in neodvisnost države. "Naj živi Chavez in naj prosperira naša država," je zaključil Padrino. Analitiki sicer že dolgo trdijo, da je preživetje Madura odvisno od podpore vojske, ki jo je v preteklosti bogato nagradil z visokimi položaji v vladi in v državni naftni družbi PDVSA. Vendar ni jasno, kako trdna je ta podpora. Guaido in nacionalna skupščina so poskusili vojsko pridobiti na svojo stran, med drugim so ponudili amnestijo pripadnikom oboroženih sil, ki bi se uprli Maduru. Ta teden so oblasti aretirale okoli 27 državnih policistov, ki so poskušali sprožiti upor proti Maduru.

Protesti v državi se nadaljujejo. FOTO: AP

Rusija ostro obsodila venezuelsko opozicijo, Velika Britanija podprla Guaida Rusija je medtem ostro obsodila nekatere države, ki so že podprle venezuelskega opozicijskega voditelja, potem ko se je ta razglasil za začasnega predsednika države. Kot meni Rusija, naj bi tako na nelegitimen način izbodrinili Madura. Moskva je ob tem opozorila, da se tako krši mednarodno pravo in da trenutno stanje vodi neposredno v prelivanje krvi. Rusija vidi Venezuelo kot ključno partnerico v regiji. Posodili so ji že na milijarde denarnih sredstev in podprli naftno industrijo ter vojsko. Rusija naj bi v tej južnoameriški državi izvajala tudi vojaške vaje.

"Venezuela je dežela osvoboditeljev. Mi se ne bomo predali," je dejal Maduro. FOTO: AP

Guaida je sicer med prvimi podprl ameriški predsednik Donald Trump in k podobnemu ravnanju pozval tudi ostale države. Na manever ZDA je aktualni venezuelski predsednik odgovoril z ultimatom, da morajo ameriški diplomati v roku 72 ur zapustiti državo in ob tem napovedal, da z Washingtonom prekinja vse obstoječe diplomatske in politične vezi. "Ne moremo sprejeti invazivne politike imperija, kot so Združene države Amerike," je v sredo dejal pred množico. "Venezuela je dežela osvoboditeljev. Mi se ne bomo predali." Guaida je medtem podprla večina južnoameriških držav, vključno z Brazilijo, Argentino, Perujem, Kolumbijo in Čilom. Podprli pa so ga tudi v Kanadi in Veliki Britaniji.

Številni Venezuelčani so naveličani pomanjkanja, ki ga trpijo vse od začetka gospodarske krize in zahtevajo spremembe. FOTO: AP

'Moj brat Maduro! Drži se!' Evropska unija na drugi strani ni uradno podprla razglasitve Guaida kot začasnega predsednika Venezuele. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je v sredo zvečer sporočila, da EU podpira demokracijo v Venezueli in poziva k svobodnim in poštenim volitvam v državi. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani pa je na Twitterju zapisal, da je že govoril z Guaidom in da bo parlament prihodnji teden podal odločitev glede Venezuele.

Ruski podpori Maduru pa so se pridružili v Mehiki, Boliviji, na Kubi in med drugim tudi v Turčiji. "Moj brat Maduro! Drži se, mi smo s teboj," je zapisal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kitajska, ki je sicer velik investitor v Venezueli, pa je le sporočila, da se ne strinja z nikakršnim zunanjim vpletanjem v notranjepolitične zadeve države.

Padrino je Guaidovo razglasitev kot začasnega predsednika države označil za "smešno". FOTO: AP