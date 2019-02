Venezuela od blizu: životarjenje, hiperinflacija, kolaps zdravstvenega sistema, ....

Ljudje životarijo, nemalokrat so brez vode in elektrike, v državi vlada huda hiperinflacija, zdravstveni sistem je kolapsiral. Zdravil, medicinske opreme in pripomočkov ni, ledvični bolniki umirajo, ker ne morejo na dializo, bolniki z rakom so brez obsevanj. Tako katastrofalne razmere v Venezueli opisuje novinarski kolega z Dela, ki je politično, gospodarsko in humanitarno krizo spremljal od blizu.