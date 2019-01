Ultimat Maduru: razpis volitev v tednu dni, ali podpremo Guaido

Že v petek je na množičnem zborovanju pozval k novim protestom in pozval državljane, naj okrepijo boj proti človeku, ki ga je poimenoval za 'prisvojitelja'. Nov val demonstracij naj bi tako potekal že v naslednjem tednu. Če v predsedniški palači mislijo, da bo gibanje izgubilo vnemo, se motijo, je še dejal: "Nihče se ne bo utrudil, nihče se ne bo predal. Venezuela se je prebudila in nikoli več ne bo zaspala."

Maduro na drugi strani obtožuje ZDA, da ga želijo odstraniti s položaja z državnim udarom, ter zaukazal oboroženim silam, da se pripravijo, da"bodo premagale vsakega imperialističnega sovražnika, ki se upa dotakniti naše zemlje": "Nihče ne želi vojne. A ne bomo se predali ali izdali naše države, če pride do oboroženega konflikta," je dejal Maduro in se uprl naporom, da se, po njegovih besedah, 'Venezuelo spremeni v drugo Libijo'.

To so ZDA, skupaj z nekaterimi državami Latinske Amerike, storile že v preteklem tednu, medtem ko sta Rusija in Turčija izrekli podporo Maduru. Uradna Moskva tako nasprotuje predlogu ZDA in obtožuje Washington, da podpira državni udar. Za Madurom stoji tudi močna Kitajska, ki ima, tako kot Rusija, svoje gospodarske interese v državi z največjimi zalogami nafte na svetu.

Evropska unija medtem ostaja bolj previdna in uradno še ni podprla Guaido. Prav tako ga ne podpirajo vse države Latinske Amerike, a kljub temu opozicijski voditelj trdi, da "cel planet" podpira njegovo gibanje, katerega cilj je "konec Madurove diktature". Obrnil se je tudi na Moskvo in Peking, ter jim obljubil, da bosta obe državi dobrodošli tudi v Venezueli po Maduru.

V Venezueli se sicer že več let stopnjuje politična, gospodarska in humanitarna kriza. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin, hrane in zdravil, na tisoče Venezuelcev beži preko meja v sosednje države.