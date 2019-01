Venezuelci na ulicah: 'Padli boste, ta vlada bo padla!'

Na venezuelskih ulicah so se zbrali številni nasprotniki tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura. "Padli boste, padli boste, ta vlada bo padla," so vzklikali ljudje. V spopadih v Caracasu in Bolivarju so umrli štirje ljudje. Že v torek so proteste proti venezuelskemu predsedniku podprle ZDA. Trump je pobudnika protestov Juana Guaida celo označil za začasnega predsednika Venezuele.

Na venezuelskih ulicah so se danes zbrali številni nasprotniki tamkajšnjega predsednikaNicolasa Madura, napovedano pa je tudi zborovanje njegovih podpornikov. Že v noči na danes so sicer izbruhnili spopadi med nasprotniki in podporniki predsednika, ki so zahtevali štiri smrtne žrtve. "Padli boste, padli boste, ta vlada bo padla,"so po poročanju tujih tiskovnih agencij vzklikali ljudje, ki so se zbrali na protestu proti Maduru. Nosili so tudi transparente, na katerih je pisalo "Svobodni smo". Predsednik narodne skupščine Juan Guaido, ki je pobudnik protestov, je na Twitterju objavil fotografije množic protestnikov v več venezuelskih mestih. Protestnikom je sporočil, da je nasilje Madurovo orožje, njihovo orožje pa so glasovi milijonov Venezuelcev, ki so danes prišli na ulice. Že pred samimi protesti so sicer v noči na danes izbruhnili spopadi med predsednikovimi nasprotniki in podporniki. V spopadih v Caracasu in mestu Bolivar na severovzhodu države so umrli štirje ljudje, med njimi 16-letnik, je sporočila venezuelska policija. FOTO: AP Trump pobudnika protestov Juana Guaida označil za začasnega predsednika Venezuele Predsednik venezuelskega parlamenta Juan Guaido se je danes razglasil za začasnega predsednika države. "Uradno prisegam za predsednika države, da bi dosegel končanje nasilne prilastitve oblasti,"je dejal pred več tisoč protivladnimi protestniki v Caracasu. ZDA in Organizacija ameriških držav so ga že priznale kot začasnega predsednika. Guaido se je za začasnega predsednika razglasil med protesti proti predsedniku Nicolasu Maduru, na katerih se je po poročanju tujih tiskovnih agencij po vsej državi zbralo več sto tisoč ljudi. Množica v prestolnici je ob razglasitvi zapela venezuelsko himno in začela ploskati. Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu zatem sporočil, da Guaida priznava kot začasnega predsednika, in pozval druge zahodne države, naj storijo enako. Poudaril je, da je venezuelski parlament "edina legitimna veja venezuelske oblasti". Kot začasnega predsednika Venezuele je Guaida priznala tudi Organizacija ameriških držav (OAS). "Ima našo podporo, da državo znova popelje v demokracijo," je na družbenem omrežju Twitter zapisal generalni sekretar organizacije Luis Almagro. Maduro je 10. januarja prisegel za drugi predsedniški mandat. Pet dni zatem je venezuelski parlament, v katerem ima večino opozicija, sprejel deklaracijo, v kateri je nov mandat predsednika Madura razglasil za nezakonitega. S tem se je država približala možnosti razpisa predčasnih volitev. Parlament je za danes pozval k protestom, ki so na venezuelske ulice privabili številne Madurove nasprotnike, napovedano pa je tudi zborovanje njegovih podpornikov.