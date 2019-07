Venezuelska prestolnica znova v temi: kriv je napad ZDA

Za komunikacijskega ministra Venezuele Jorgeja Rodrigueza je lahko izpad elektrike le delo zlobnih imperialističnih sil, nikakor pa ne, kot opozarja opozicija, dolga leta zanemarjanja investicij v infrastrukturo skorumpiranih uradnikov. Vsaj glede tega je Venezuela na ravni ZDA, kjer v infrastrukturo niso resno vlagali vse od 60. let prejšnjega stoletja.

Zaradi vročinskega vala je konec prejšnjega tedna velikokrat izpadla elektrika tudi v najbogatejšem ameriškim mestu New York, kjer tamkajšnje oblasti in prebivalci za to krivijo nesposobnost javnega elektropodjetja ConEd.

To še vedno ni usposobilo infrastrukture, da bi vzdržala velik pritisk klimatskih naprav; pred tednom dni je tako elektrike zmanjkalo v premožnem Manhattnu, ob vročinskem valu konec tedna pa v revnejših predelih Brooklyna, Queensa in Staten Islanda.