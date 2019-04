Venezuelska vojska naj bi Maduru obrnila hrbet

"Danes so se pogumni vojaki, pogumni patrioti, pogumni ljudje, ki podpirajo ustavo, odzvali na naš poziv," je dejal Juan Guaido v videu, posnetem na vojaškem letališču v Caracasu, ki so ga objavili na družbenih omrežjih.

Ob njem so bili na posnetku še opozicijski politiki Leopoldo Lopez in pripadniki oboroženih sil. "Prebivalci Venezuele so zagnali konec uzurpacije," je še tvitnil. "Trenutno se srečujem z glavnimi vojaškimi enotami oboroženih sil, s čimer začenjamo zadnjo fazo operacije svoboda," je pojasnil. Ob tem je pozval tudi druge vojaške enote v državi, naj se mu pridružijo.