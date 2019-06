Venezuelske oblasti trdijo, da so preprečile poskus puča

Venezuelski minister za komunikacije Jorge Rodriguez je povedal, da je načrt vključeval upokojene in aktivne vojaške uradnike, izvesti pa naj bi ga nameravali z nedelje na ponedeljek.

"Bili smo na vseh srečanjih, na katerih so načrtovali državni udar," je še pojasnil. S tem je nakazal, da so se vladni ovaduhi infiltrirali med načrtovalce udara. Najmanj šest načrtovalcev so aretirali, je povedal Rodriguez. Med aretiranimi je tudi poročnik Carlos Saavedra, ki je po Rodriguezovih besedah priznal poskus puča. V priznanju naj bi povedal, da so načrtovali zavzetje treh vojaških oporišč.

Načrtovali naj bi tudi umor predsednika Nicolasa Madura, njegove soproge in več uradnikov, je sporočila vlada. Predsednik Venezuele je povedal zgolj, da naj bi umore izvršila "izraelska skupina". Ob tem je posvaril, da bo "neusmiljen v revolucionarni protiofenzivi proti poskusu fašističnega udara". Poudaril je, da je vpletenost kolumbijskega predsednika Ivana Duqueja "očitna".