Venezuelsko vrhovno sodišče Guaidoju prepovedalo zapustiti državo

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je v torek Madurovi vladi zagrozil z resnimi posledicami tistim, ki bodo spodkopavali demokracijo in skušali škodovati Guaidoju, ki ga je kot začasnega predsednika Venezuele priznalo veliko držav po regiji in v svetu na čelu z ZDA, Kanado in Avstralijo.

Grožnje s priprtjem je Guaido obračal v svoj prid in dejal:"Tukaj smo in nadaljevali bomo z bojem in delom proti humanitarni krizi."

Jose Miguel Vivanco, direktor ameriškega Human Rights Watcha, je dejal, da je bila poteza vrhovnega sodišča pričakovana: "Edino vprašanje je, ali bo Madurovemu režimu uspelo zatreti Guaidoja, tako kot mu je uspelo prejšnje opozicijske voditelje."

Doslej v protestih umrlo 43 ljudi

V protivladnih protestih in nemirih, ki so pretekli teden izbruhnili v Venezueli, je skupno umrlo 43 ljudi, so sporočili Združeni narodi. Najmanj 26 ljudi je umrlo za posledicami strelnih ran, ki so jim jih zadali pripadniki provladnih oboroženih skupin med protivladnimi protesti med 22. in 25. januarjem.

Varnostne sile so domnevno pet ljudi ubile tudi med hišnimi preiskavami. Osumljenci, ki jih niso identificirali, so med ropanjem v času protestov ubili še 11 ljudi. Poleg tega je bilo po podatkih ZN med 21. in 26. januarjem pridržanih najmanj 850 protestnikov, vključno s 77 otroki, starimi tudi zgolj 12 let.