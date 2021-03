Vera Jourova: 'Naloga politikov je, da odgovarjamo z dejstvi, ne z napadi'

V Evropskem parlamentu je potekala razprava o vladi in vplivanju na svobodo medijev na Madžarskem, Poljskem, pa tudi v Sloveniji. Smo se upravičeno znašli v družbi problematičnih evropskih držav in ali smo res na poti v "orbanizacijo"? Številni evropski poslanci iz vrst socialnih demokratov, liberalcev in zelenih so izrazili zaskrbljenost zaradi položaja slovenskih medijev, zlasti Slovenske tiskovne agencije, in opozorili na neukrepanje EU. Evropska poslanka Romana Tomc je, kot že pred tedni premier Janša, znova pozvala, naj se Evropska komisija sama prepriča o stanju v naši državi.

