Verhofstadt: Brez reform nas bosta nacionalizem in populizem uničila

Kar boste videli, je vznik nacionalizma in populizma na vseh štirih koncih Evropske unije. Bojim se, da če "proevropejci" ne bodo sposobni obnoviti in reformirati Evropske unije, jo bodo nacionalisti in populisti uničili, saj trenutno ne funkcionira dobro. Menim, da je po Brexitu javno mnenje v večini članic unije bolj naklonjeno evropskemu projektu, vendar ne k Evropski uniji. Ljudje pravijo: "Da, Evropa je naša prihodnost, vendar ne na način, po katerem EU deluje danes. In če je ne bomo popravili, če je ne bomo obnovili in če je ne bomo reformirali, se bojim, da bosta v obdobju štirih do petih let populizem in nacionalizem prevzela Evropo in nas uničila.

Si predstavljate, da zvezni državi, kot sta Teksas ali Kalifornija, lahko rečeta, da pri določenih politikah ne bosta sodelovali? Tako trenutno deluje Evropska unija, in to težavo moramo odpraviti. Če je ne bomo, bo val populizma in nacionalizma uničil Evropsko unijo.

Gre za osnovni problem, ki ga moramo rešiti in vzpostaviti resnično unijo, ki deluje na podlagi večinskega odločanja in ni odvisna od mnenj vsake posamezne članice. To ne deluje. Vedno primerjam Evropsko unijo z Združenimi državami Amerike. Si lahko predstavljate, da bi ZDA delovale kot EU. To bi pomenilo, da bi se moralo 50 vlad zveznih držav dogovoriti, preden bi lahko ameriški predsednik lahko storil karkoli.

Migracije so dober primer, kjer, kot veste, je povsem jasno, da je Evropski uniji na vseh frontah spodletelo ...

Ne gre za to, da je Evropski uniji spodletelo, pač pa za to, da ni evropske politike o migracijah. Dublinska uredba je v nasprotju z evropskim sistemom, saj Italijanom, Špancem in Grkom enostavno sporoča, da so vsi migranti njihova odgovornost. Torej, ko pridejo v vašo državo, ste vi odgovorni za njih. To pa je v nasprotju z evropskim sistemom. Šele sedaj smo začeli govoriti o evropski mejni in obalni straži. To je absolutno ključ.

Če smo ukinili notranje meje med državami EU, potem moramo zavarovati njene zunanje meje in tega ne počnemo. Sistem evropskega zakonitega priseljevanja in sistem ekonomskih migracij ne obstajata. Na področju priseljevanja in ekonomskih migracij imamo v veljavi 28 različnih sistemov. Ne kot Američani in Kanadčani – eno zeleno karto. Torej, za zmešnjavo obstaja le en razlog, in ta je, da nimamo skupne evropske politike. Med seboj smo si zelo različni in občasno prihaja do kontradikcij.

Države, kot sta Madžarska in Poljska, imajo precej drugačne poglede ...

To je problem. Evropska unija ni le trg in skupna politična identiteta. To je tudi skupnost vrednot, in bodimo odkriti, omenjeni državi ne sledita tem vrednotam. Madžarska na primer zapira univerze, omejuje svobodo govora, spreminja pravni red in politični sistem, da bi lahko vladajoča stranka imela več sedežev v parlamentu. To deloma velja tudi za Poljsko in je v nasprotju z evropskimi vrednotami.