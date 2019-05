Veriga dobrih ljudi je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen

Z Nino smo se srečali na Bledu, na kraju ki ji je v najhujših trenutkih najbolj pomagal. Dolgi sprehodi ob vodi so bili zdravilo za zlomljeno dušo. Ko si na dnu imaš dve možnosti, ali boš potonil, ali pa se boš boril do konca. In naša družina se je odločila, da se bomo borili, razlaga Nina: ''Tavala sem v temi, vsak dan kot da padam v propad, v luknjo iz katere se ne vidi ven. Ampak vseeno sem našla svetlobo.''

To luč na koncu predora pa ste ji pomagali videti tudi vsi vi dobri ljudje, ki vam je mar za človeka v stiski, in Zveza prijateljev mladine.

Ko si na dnu, spoznaš, da ti včasih prej kot prijatelj pomaga popolni tujec

Ko smo Nino vprašali, kaj za njo pomeni pomoč organizaciji, kot je Zveza prijateljev mladine, nam je brez zadržka povedala:''Zelo veliko, oni so bili prvi, ki so nama prisluhnili, res so naju poslušal. Že ta občutek, da te nekdo sliši v takih zadevah, da te ne obsoja to je največ. To se ne da opisat z besedami to so angeli, ne vem kaj naj rečem, same pohvale. Brez njih ne vem kje bi bili mi danes.''

Enake občutke hvaležnosti ima tudi Ela, ženska in mati, ki se je prav tako kot Ninina družina znašla na dnu. Ko ji je bilo najtežje je spoznalaAnito Ogulin in našo akcijo Veriga dobrih ljudi in spoznala, da je na svetu še dobrota: ''Vsi te obroki, ki jih nisem več zmogla so se mi zdeli tako veliki, da jih v sto letih ne bom mogla pokriti, da bomo zgubili dom. Vse to se je počasi z njihovo pomočjo spremenilo. Beseda, da verjame vame, da bom jaz to zmogla, se mi je zdela čarobna.''

Nina nam je zaupala, da ji v življenju največ pomeni njena družina:''To da smo zdravi, da smo lahko skupaj vsak dan, da se objemamo, da sem imamo radi.''

Ljudje imamo čarobno moč, če na stisko drugih gledamo z odprtim srcem

Zato tudi neizmerno ceni vso pomoč in predanost, ki jo je dobila s strani akcije Veriga dobrih ljudi: ''Najlepše bi se jim zahvalila, ne zavedajo se koliko veliko so naredili za nas, to se ne da povrnit v enem življenju. To je neprecenljivo, da so kljub temu, kar se danes dogaja v družbi, sovražni govor, da so oni videli in pomagali.''

Ela pa je priznala, da ji je v še tako hudi uri ravno pomoč Zveze prijateljev mladine in verige dobrih ljudi dvignila upanje.

Veriga dobrih ljudi je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. In zgodbe dveh močnih žensk kot sta Nina in Ela sta dokaz, da upanje resnično umre zadnje in da je življenje lepo.