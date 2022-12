To zimo podarjamo toplino: ko žaljive besede bolijo bolj kot udarci

Njuna ljubezen se je začela pravljično. Bila sta kot vsak mlad zaljubljeni par. Ljubezen sta kronala s poroko in rojstvom prvega otroka. "Takrat je bilo vse v redu, bilo smo čisto normalna družina," pripoveduje naša sogovornica. Čez dve leti je rodila drugega otroka in takrat se je njun odnos začel rušiti kot hišica iz kart. "Začela sva se kregati, vsak je šel na svojo stran. Jaz sem bila večkrat z otroki, v stanovanju pa sva bila kot dva cimra."

Do mene ni bil fizično nasilen. Nasilje je izvajal psihično, pojasnjuje. Njegove žaljive besede so me bolele veliko bolj, kot bi me udarci. Vsa ljubezen, ki mi jo je nekoč izkazoval, je bila samo bled spomin. Besedi dobro jutro so zamenjale žaljivke, da nisem ničesar vredna, da si ne zaslužim biti mati njegovih otrok, da sem slaba žena.

Ko sta se z možem začela prepirati in jo je začel zmerjati, je mislila, da je to normalno - nekaj, kar se dogaja med partnerjema. "Počutila sem se grozno," je dejala. "Velikokrat žrtev ne ve, da je žrtev, predvsem, ko gre za psihično nasilje, ki je zelo prikrito in strukturirano usmerjeno iz storilca do žrtve," pojasnjuje terapevt Andrej Omulec, ki v okviru Verige dobrih ljudi pomaga žrtvam, ki so se znašle v krempljih svojega rablja. "V njegovih očeh ni vredna nič in po njegovem česarkoli se loti, ne naredi prav," dodaja.