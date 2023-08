Anita Ogulin: Pomoč mora biti silna in trajna

Oblačila, igrače, pohištvo, spomini, vse leži na tleh pred hišo, ki je bila nekoč dom družine Šimunović. Ta je iz hiše izstopila, da bi pomagala sosedu, ki mu je plaz najprej zasul hišo. To jih je tudi rešilo, saj če bi ostali v hiši, je vprašanje, če bi preživeli, pravijo. "Se ne zavedamo. Prihajamo k sebi že četrti dan. Čakamo občino, čakamo zavarovalnico, čakamo državo," nemočno pripoveduje Vedran Šimunović.

Kamniške vasi so bile za nekaj časa odrezane od sveta, ena izmed takšnih je vas Bistričica. Tam je humanitarka Anita Ogulin pristopila do družin, ki so prav tako izgubile dom. Poslušala je zgodbe ljudi, ki so jih prizadele poplave, ter jim obljubila pomoč strokovnjakov, terapevtov, pravnikov in ostale oblike socialne in finančne pomoči. "Vse to bomo nudili Kamniku in vsem tistim, ki bodo v Sloveniji to potrebovali," doda.

Zaradi izkušenj, ki jih ima organizacija Veriga dobrih ljudi, humanitarka pove, da mora biti pomoč ob taki tragediji silna in trajna. "To pomeni, da bomo z ljudmi v stiski ostali." Poleg vse obljubljene pomoči pa bodo jeseni z namenom razbremenitve organizirali tudi razne tabore in programe za otroke.