Veriga dobrih ljudi v pomoč štiričlanski družini: 'Brez pomoči nam ne bi uspelo'

"Družino smo aktivno spremljali zdaj dve leti, mama je redno hodila k nam na pogovore. Z njo sva skupaj postavljali cilje, ki se jih je mama potem tudi držala in jih izpolnjevala. Ves čas smo jim pomagali mesečno z materialnimi paketi, z oblačili in obutvijo," pojasnjuje Gala Kuder iz ZPM Moste-Polje. "Otroci so bili vključeni v razna letovanja, dobili smo materialno pomoč. Vključila sem se v razne delavnice za različna področja od upravljanja z denarjem, kako še bolj učinkovito voditi gospodinjstvo in še kaj pri tem prihraniti," pa še dodaja gospa v pismu.

Priznati si, da potrebuješ pomoč in jo tudi poiskati, je nekaj najtežjega, ugotavlja Kudrova, ki družinam v stiski preko Verige pomaga vsak dan: "Se mi zdi že to, da jih mi poslušamo, da jih povabimo na pogovor, razložimo, da je prav, da so se obrnili na nas, da ne zapadejo še v večje težave ali pa stiske in potem nekako skupaj naredimo plan in se držimo in potem dosegamo te cilje." In s takimi metodami so pomagali tudi tej družini. "Mama se bo zaposlila s tem letom, saj je opravljala sedaj izpite za dokončanje svojega poklica tako da bo tudi sama sitauacija definitivno boljša," še doda Kudrova.