'Verjamem, da se je marsikateremu potniku naježila koža'

Pretekli četrtek ni bil ugoden za letala, ki so pristajala v angleškem mestu Newcastle. Tam je namreč divjala nevihta Diana, ki je s seboj prinesla obilno deževje in močan veter. Letalski navdušenec Jonathan Winton je s svojo kamero ujel spodleteli pristanek boeinga 777 letalske družbe Emirates in njegov ponovni vzlet.