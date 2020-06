V župnika zaljubljena vernica izgubila tožbo proti škofu

Murskosoboški škof, ki ga je 70-letna vernica Lidija Klemenčič Turk tožila, ker jo je ta označil za neprištevno, je bil spoznan za nedolžnega. Vernica se je namreč noro zaljubila v skoraj 30 let mlajšega murskosoboškega župnika in ga začela zalezovati. Nekoč smešna zgodbica je zanj postala prava nočna mora do te mere, da se je župnik odločil o tem javno spregovoriti in s tem zanikati govorice, ki naj bi jih sicer poročena gospa širila. 70-letnica se bo na odločitev sodišča pritožila.

