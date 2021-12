Vernikom, ki niso cepljeni, omogočeno testiranje pred župnijami

Praznovanje božiča bo v slovenskih cerkvah potekalo opazno manj omejeno kot lani. Maše bodo, prav tako tudi polnočnice. Poleg tega pa bo vernikom, ki niso cepljeni ali prebolevniki, omogočeno enako doživljanje božiča kot vsem drugim. Civilna zaščita je namreč organizirala hitro testiranje pred župnijami po notranjski in primorski regiji. Vsi ukrepi, ki veljajo do zdaj, tako ostanejo tudi za božični vikend, razen veljavnost hitrega testiranja. Hitri test zdaj velja 24 in ne več 48 ur za vse, tudi za vstop v cerkev.