Versace sporno majico, ki je razburila Kitajsko, umaknil iz prodaje

Italijanski modni velikan Versace se je opravičil, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija njihove majice s seznamom mest in držav, na njej pa so Hongkong in Macau zapisali kot samostojni državi. To je močno razburilo Kitajsko, ki je takoj zahtevala opravičilo.

Luksuzna modna znamka Versace je potem, ko je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija njihove nove majice, požela val kritik s strani njenih kitajskih oboževalcev. Ti so se obregnili ob sporen seznam mest in držav na majici, kjer sta Hongkong in Macau označena kot samostojni državi.

Italijansko modno hišo je leta 1978 ustanovil Gianni Versace, ki je bil leta 1997 umorjen. Po njegovi smrti sta vodenje koncerna prevzela njegov brat Santo in sestra Donatella.

V podjetju so se nato odločili, da majico umaknejo iz prodaje, Kitajski pa so se opravičili. "Žal nam je. Radi imamo Kitajsko in spoštujemo njeno suverenost ter ozemljsko celovitost," so zapisali v uradni izjavi, ob tem pa dodali, da so vse majice s spornim seznamom uničili. Opravičila pa se je tudi kreativna direktorica znamke Donatella Versace. Incident je privedel do tega, da je stike z modno hišo prekinila priljubljena kitajska igralka Yang Mi, sicer ambasadorka znamke na Kitajskem.

Kitajske oblasti so v zadnjem času vse bolj stroge do tujih podjetij pri označevanju Hongkonga, ki je del Kitajske, a ima poseben status, ki prebivalcem nudi več samostojnosti kot ostalim Kitajcem. A protesti v zadnjih tednih opozarjajo na dejstvo, da tudi v razvitem in prestižnem Hongkongu primanjkuje demokracije. Macau je na drugi strani posebno administrativno območje Kitajske, včasih pa je bil portugalska kolonija. Lani so Kitajci napadli ameriškega trgovca Gap, potem ko je prodajal majico z "napačnim zemljevidom" Kitajske. Ta namreč ni vključeval Tajvana, za katerega kitajske oblasti trdijo, da spada pod njihovo ozemlje. Občutljivost Kitajcev glede ozemlja pa se je pokazala tudi pri napadu na letalske družbe in hotele, ki so v preteklosti Tajvan, Hongkong in Macau "napačno" navajali kot samostojne države.