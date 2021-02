Vesel zaradi 'napada na neodvisnost Računskega sodišča' zapustil sejo

V državnem zboru se je nadaljevala seja odbora za notranjo politiko, na kateri so koalicijski poslanci terjali pojasnila od predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela zaradi njegovih dodatnih zaslužkov v Svetovni nogometni zvezi in zaradi njegovih ravnanj pri sprejemanju revizijskega poročila o nabavi zaščitne opreme. Vesel je sejo razumel kot napad na neodvisnost Računskega sodišča in jo po eni uri tudi zapustil.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:43 audio-control-play-line Iz 24UR: Združljivost funkcij? 02:59 audio-control-play-line Iz SVETA: Primer mora obravnavati KPK icon-chevron-left icon-chevron-right