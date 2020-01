Po napadu psov: vesela, da je preživela

Za božično jutro je domačinka v Boninih nad Koprom doživela nepredstavljivo - na dvorišču svoje hiše jo je iz neznanega razloga napadlo krdelo štirih velikih psov, pasme turški kangal, težkih okoli 60 kilogramov. Psi so last 29-letnega soseda, doma jih ima z dekletom skupaj sedem. A vaščani se psov že dlje časa bojijo, saj ti uhajajo izpod ograje in renčijo na mimoidoče, menda gredo tudi do sosednjih vasi.