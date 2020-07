Po zgodovinski zmagi Celja vroče pred stadionom in na ulicah

Celjski klub je lani praznoval 100 let obstoja in zdaj so se jim uresničile še sanje o naslovu državnih prvakov, ki so ga osvojili prvič. Po tekmi, ki se je končala z 2:2, kar je bilo zaradi prednosti na lestvici dovolj za zgodovinski naslov Celjanov, so celjski navijači seveda ponoreli. So pa morali pred stadionom posredovati policisti, kajti ljubljanski navijači so čakali na zmago svojega moštva in načrtovali vdor na igrišče.