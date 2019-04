Veselje notredamskega čebelarja: 'Čebele so žive'

Panji, ki so postavljeni na zakristiji, so bili na srečo od požara dovolj oddaljeni, da se vosek ni stopil.

"Čebele so žive. Do tega jutra nisem imel nobenih novic," je pred dvema dnevoma dejal Geant. "Sprva sem mislil, da so trije panji zgoreli, a nisem imel informacij,"je povedal.

Kot je pojasnil, je kasneje s satelitskih posnetkov videl, da so panji celi, tiskovni predstavnik katedrale pa mu je sporočil, da so videli čebele vzletavati in pristajati v panjih.