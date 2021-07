Vesna Ažman v družbi psičke v sedmih dneh prehodila 142.945 korakov

Si predstavljate, da v enem tednu prehodite 142.945 korakov oziroma 107 km. Točno to je uspelo Vesni Ažman, ki je v sedmih dneh dosegla neverjeten rezultat. V družbi svoje psičke, argentinske doge Ave, je vsak dan v povprečju prehodila 15 km. Čeprav zaradi psičke že tako ali tako rada hodi, se je na podvig podala na pobudo podjetja Arriva, kjer je zaposlena, saj so organizirali tekmovanje v tednu duševnega zdravja. Na tekmovanju je sodelovalo 14 držav in Vesna je za nagrado prejela tisoč funtov, ki pa jih je podarila v dobrodelne namene. "Če bi lahko, bi se znova tako odločila," pravi.

