Vesolje privabilo že več kot 570 ljudi, sedem jih je tja odšlo turistično

Ker smo zemeljsko površino z izjemo nedostopnih kotičkov in najglobljih oceanov domala že raziskali, se je človeštvo v želji po raziskovanju usmerilo v vesolje. Obiski vesolja – ne le v znanstvene namene, temveč tudi izletniške – pa se zdijo vse bližje in vse dostopnejši, in to ne samo za astronavte, pač pa tudi za navadne smrtnike. Seveda za tiste, ki si to lahko privoščijo. Kdo vse je zvezde že obiskal in kdaj bo izlet vsaj do roba vesolja omogočen vsem?