Vesoljske smeti razstreljenega ruskega satelita ogrožajo varnost astronavtov

Varnost sedmih astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji resno ogroža najmanj 1500 kosov vesoljskih odpadkov, ki okoli Zemlje krožijo s hitrostjo kar 28 tisoč kilometrov na uro. Astronavti so se morali celo zateči v svoje kapsule za vrnitev na Zemljo. Odpadki so nastali potem, ko je Rusija preizkusila protisatelitski raketni sistem in razstrelila enega svojih starih satelitov. Združene države Amerike so ruski poskus označile za nevarno, brezobzirno in neodgovorno ravnanje. Sicer pa so morali zaradi več kot milijon kosov letečih vesoljskih smeti, ostankov odsluženih satelitov in raket, postajo že večkrat premakniti iz običajne tirnice.