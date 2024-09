Veter podiral drevesa in odkrival objekte, Arso izdal oranžno opozorilo

Marsikdo, ki težko prenaša vročino ali pa dela na prostem, je imel dober dan že samo zato, ker se zunaj dobesedno lažje diha. A povsem brezskrbno žal ne gre. Že v nedeljo popoldne so Slovenijo zajele močne nevihte, največ težav je povzročal veter, ki je podiral drevesa in odkrival objekte. Kar nekaj preglavic so tako imeli recimo v Sevnici, kjer je veter delno odkril streho tamkajšnjega zdravstvenega doma, v Slovenskih Konjicah in v nekaterih drugih krajih so imeli točo, v občini Krško pa je strela zanetila požar gospodarskega poslopja. Dogajanja pa še zdaleč ni konec, zato je Arso za del države izdal oranžno opozorilo.