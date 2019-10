Klavnica v Lipnici: veterinarji mirno opazovali mučenje živali pred zakolom

Po izjavi vodje veterinarskih inšpektorjev za avstrijsko Štajersko, da meso iz sporne klavnice ni zdravju škodljivo, se je pri nas usul plaz. V Sloveniji sta namreč meso in mesne izdelke iz prodaje umaknila še Engrotuš in Tovarna mesnih izdelkov Košaki. Odkrivamo pa vse več podrobnosti o dogajanju znotraj sporne klavnice, med drugim, da so veterinarji mirno opazovali mučenje živali pred zakolom.

