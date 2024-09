Veterinarji za prostoživeče živali že 17 mesecev delajo zastonj

Trki ptic v avtomobilske šipe, poškodovane želve, povoženi labodi. To so le nekatere izmed mnogih poškodb, ki jih zdravijo veterinarji za prostoživeče živali. A težava je nastala, ko so veterinarji, ki nudijo pomoč zaščitenim prostoživečim živalim, februarja lani ostali brez koncesije. To pa pomeni, da že 17 mesecev delajo zastonj in da mora zdaj stroške intervencije plačati najditelj živali. In kaj na to odgovarja pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor?