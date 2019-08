Grozljivi posnetki prevoza živali so razburili slovensko javnost, saj so te do Izraela prišle preko Luke Koper. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin priznavajo, da standardi niso najboljši, a dodajajo, da smo ena redkih držav, kjer deluje mobilna veterinarska inšpekcija, ki preži na kršitelje. V konkretnem primeru pa veterinarski inšpektorji v Luki Koper kršitev niso zaznali.

Včeraj smo vam pokazali posnetke krutega ravnanja z biki in teleti, ki so bili iz Litve namenjeni do Izraela. A je bila že pod od Litve do Poljske tako grozljiva, da jih je nekaj poginilo. Večina živali je bila močno dehidrirana, lačna, izčrpana in polna ran. Vse živali so bile natlačene na dva tovornjaka. Na to so se odzvali tudi na upravi za varno hrano. Direktor Janez Posedi je povedal, da je transport na dolge razdalje vroča tema na vseh sestankih šefov veterinarske službe v Evropski uniji. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sicer priznavajo, da standardi niso najboljši. "Iščemo boljše rešitve, ker vsi vemo, da zadeve niso optimalne. V zadnjih dveh letih so številne države tudi prepovedale transporte na dolge razdalje, pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija," je povedal Posedi. A na UVHVVR obenem dodajajo, da smo ena redkih držav, kjer deluje mobila veterinarska inšpekcija, ki preži na kršitelje.

Janez Posedi, z UVHVVR je povedal, da je Slovenija ena redkih držav, kjer mobilna veterinarska inšpekcija preži na kršitelje. FOTO: 24ur.com

V konkretnem primeru veterinarski inšpektorji v Luki Koper kršitev niso zaznali. »Vsako leto se pojavi kakšna prijava o transportu, ki gre čez Slovenijo. Toda morate vedeti, da se nahajamo na križišču, ki je intenzivno,«izpostavlja Posedi in dodaja, da so prizori iz posnetkov, ki jih je videl v televizijskih prispevkih, nesprejemljivi. Vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali, mag. Breda Horvatin pa je povedala, da se kršitve pojavljajo pri določenih prevoznikih. Zaradi črnih pik iz preteklosti, tako pri nekaterih preverjajo, ali se držijo vseh pravil evropske uredbe za prevoz živali. "Natanko se določi sedem ur prevoza, počivanje in napajanje. Za vsako vrsto živali je točno določena tudi ustrezna vrsta prikolice in minimalen prostor, ki ga mora imeti vsaka žival. In tu je transportno podjetje iz Litve pogrnilo na celi črti," je povedala. Janez Posedi medtem opozarja, da za tovrstne prekrške ni mogoče imeti primerne kazni. "Potrebno je vzpostaviti mehanizme in sisteme, da taki operaterji, ki to počnejo, tega več ne morejo delati." Slovenski veterinarji pa so s temi biki in teleti v stik prišli šele v Luki Koper. Torej, že po tem, ko so jih poljski inšpektorji prerazporedili iz dveh na tri tovornjake, in so živalim predpisali obvezen 24-urni počitek.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sicer priznavajo, da standardi niso najboljši. FOTO: Kanal A