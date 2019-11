Veto državnega sveta na ukinitev dodatka za delovno aktivnost

Poslanke in poslanci bodo morali ponovno glasovati o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Razlo za to je veto državnega sveta. Svetnice in svetniki so ga podprli s 13 glasovi za in tremi proti. Po besedah državne svetnice in predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidije Jerkič ukinitev dodatka pomeni poslabšanje socialnega in materialnega položaja več kot 10.000 ljudem.