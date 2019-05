Vetrolom v Zagrebu: Če ni nujno, ne zapuščajte domov

Zaradi močnega vetra imajo veliko težav tudi naši južni sosedje. Ponoči in proti jutru je viharni veter ruval in prevračal drevesa v Zagrebu. Policija je prebivalce hrvaške prestolnice opozorila, naj ne zapuščajo svojih domov, če res ni nujno.

Vetrovno vreme je ponoči in zjutraj povzročilo kar nekaj težav v Sloveniji, opozorilo pred močnejšim vetrom pa ostaja vse do torka. Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra izdala oranžno opozorilo. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo na izpostavljenih mestih dosegali 120 km/h, v severni in vzhodni Sloveniji pa bodo sunki severnega vetra ponekod presegali 70 km/h.

Na ulicah so kosi odtrganih streh, prevrnjene so številne stojnice, po zraku so leteli kosi rulet. "Vsem prebivalcem občine Zagreb svetujemo, da se danes na prostem zadržujejo le, če je nujno. Najbolj ogroženi so zlasti starejši ljudje in otroci," so zapisali v opozorilu za javnost.

Gasilci so imeli vso noč polne roke dela, linija za nujne klice pa je skoraj pregorela zaradi številnih klicev prestrašenih občanov. V le nekaj urah so imeli kar 140 intervencij.