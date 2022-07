Zagotovo ste v katerem izmed avtomobilov, ki so namenjeni proti morju, videli tudi kakšnega štirinožnega prijatelja. Mnogi se namreč odločijo, da bodo na počitnice živali vzeli s seboj, spet drugi raje poiščejo varstvo. Mnogim skrb za živali na dopustu onemogoča, da bi se popolnoma otresli skrbi in stresa. V Sloveniji za take primere že več let obstajajo tako pasji kot tudi mačji hoteli, za katere pa morate odšteti kar nekaj denarja.