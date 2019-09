Vučić nad navijače: Dali smo jim goro denarja in ljudstvo bo videlo, kdo je čigav ljubimec

"Gospod Vučić, v nedeljo je bil na sporedu večni derbi in del navijačev je vzklikal …"je temo načela ena od srbskih novinark. "Da sem peder, kar povejte," jo je prekinil Aleksandar Vučić . "Želela sem vas vprašati, kdo je zares ’ljubimec države’ in kam je odšlo več denarja," je zaključila novinarka.

Zaradi skandiranja in žaljivk na račun predsednika srbske nogometne zveze Slaviše Kokeze , je bil večni derbi začasno prekinjen. To se seveda ni zgodilo prvič, saj so zaradi podobnih sloganov in vzklikov zaustavili že več Partizanovih tekem. Navijači Partizana so namreč prepričani, da Vučić, kot nekdanji navijač Crvene Zvezde, več denarja vlaga v mestnega rivala. Srbski predsednik je obnašanje Partizanovih navijačev označil za "odvratno" in jih obtožil, da za opravičevanje svojih neuspehov obtožujejo državo. Uprava nogometnega in košarkarskega kluba Partizan sicer, vsaj javno, ne deli mnenja navijačev, in se redno zahvaljuje predsedniku za pomoč.

"Po vrnitvi iz New Yorka v Beograd, čez nekaj dni, bom javnosti osebno predstavil številke in videli boste, koliko smo dali Zvezdi in koliko Partizanu. Dali smo jim goro denarja in ljudstvo bo lahko videlo, kdo je čigav ljubimec in kakšen ’peder’ je Vučić,"je odgovoril predsednik.

"Objavil bo natančne številke, mnogim bo zaradi tega neprijetno. To bom storil zaradi pravih in iskrenih Partizanovih navijačev, ki sedijo na južni in vzhodni tribuni, in ne zaradi političnih aktivistov z zahodne tribune. Prav tako tudi zaradi pravih navijačev Crvene Zvezde. Vedeti morajo, koliko denarja smo dali enim in drugim. Vedno je lažje imeti alibi in za svoje neuspehe obtoževati druge. Ko bo ljudstvo slišalo, koliko denarja smo jim dali, se bodo mnogi vprašali, ’zakaj ste jim dali toliko denarja?’. Ljudje mislijo, da so v klubih lačni, da umirajo od lakote ter da jim ne damo ničesar. Videli boste, koliko davkoplačevalskega denarja smo jim dali in kakšen ’peder’ sem."

Na vprašanje, zakaj ga del Partizanovih navijačev zbada z žaljivkami, je Vučić odgovoril, da gre za mlade ljudi, ki bi se radi uveljavili. "Bil sem del stadiona. Gre za mlade ljudi, ki so vedno antirežimsko usmerjeni in vedno mislijo, da bodo svojo moč pokazali tako, da se borijo proti oblasti."

Proti srbskemu predsedniku sicer še vedno potekajo protesti, vendar so ti v zadnjih mesecih izgubili zagon. Mnogi za to krivijo tudi medije, ki so posredno ali neposredno v rokah Vučića in njegovih zaveznikov.