Video: Neuspešen pristanek, letalo zaradi snega zdrsnilo s piste

Vremenoslovci v ZDA opozarjajo, da naslednjih nekaj dni ne bo "le mrzlo", ampak bodo padali temperaturni rekordi. Zaradi vremenskih razmer je bilo odpovedanih na stotine letov, na letališču O'Hare v Čikagu pa se je zgodil incident, v katerem na srečo nihče ni bil poškodovan. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik American Airlines,"je let AA4125 pri pristanku zaradi snega in zamrznjene površine zdrsnil s steze. Ranjenih ni bilo, vseh 38 potnikov in trije člani posadke so letalo varno zapustili."