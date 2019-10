VIDEO: Pijan vijugal po cesti in končal v jarku

"Potem ko je zapeljal v obcestni jarek, je izstopil iz avta. Videl sem, da nekateri že kličejo policijo, zato sem odpeljal dalje," je povedal avtor videoposnetka. S policije pa so sporočili, da v okolici avtomobila ni bilo nikogar, ko so prišli na kraj dogodka.

"Vozil sem za njim. Vsake toliko časa je zapeljal na nasprotno stran ceste in se potem znova vrnil na svoj vozni pas. Sreča, da zaradi nevarne vožnje ni nastradal nihče," je povedal krajan, ki je minulo soboto okrog 15. ure peljal za pijanim voznikom v volkswagnu. Po nekaj kilometrih nevarne vožnje je voznik izgubil nadzor nad vozilo in končal v obcestnem jarku. K sreči so se pred tem vozila, ki so mu prihajala nasproti, uspešno izognila trčenju.