VIDEO: Ruski agent GRU daje podkupnino visokemu srbskemu državnemu uradniku

Videoposnetek po analizi, ki jo je naredil Christo Grozev , novinar raziskovalne platforme Bellingcat, prikazuje namestnika ruskega odposlanca za obrambo v Srbiji med letoma 2016 in 2019, sicer člana ruske vojaške obveščevalne službe (GRU). Trdi, da je na posnetku Georgi Kleban in da mu je uspelo njegovo identiteto potrditi z orodjem za primerjavo obrazov Microsoft Azure. Če uporabimo podobna orodja, nam pokaže, da je zelo verjetno, da gre za isto osebo.

Gre za parkirne prostore v Beogradu, Kapetanija Parking Lot, ki so oddaljeni tri minute od lokala, v katerem sta se dobila. Tudi lokal Brewpub Crna Ovca je mogoče locirati v Beogradu in glede na oblačila, stanje vegetacije, je mogoče domnevati, da se je srečanje zgodilo v jesenskem času. Kot je za Radio Free Europe potrdilo srbsko ministrstvo za zunanje zadeve, je Georgi Kleban na ruskem veleposlaništvu v Beogradu opravljal položaj pomočnika obrambnega odposlanca, s tega položaja pa je bil razrešen junija 2019. Od 15. novembra se Kleban ne pojavlja več na uradni spletni strani tujih diplomatov v Srbiji.

Oboroževalna tekma na Balkanu: poligon interesov velikih sil

Oboroževalna tekma med tremi supersilami, ZDA, Rusijo in Kitajsko, povzroča verižno oboroževanje tudi na regionalni in lokalni ravni. Nič drugače ni niti na Balkanu, kjer postdaytonska ureditev doživlja resne preizkušnje.

Iz balkanskega soda dejansko niso nikoli izpraznili vsega smodnika. Ravno nasprotno, z zadnjimi dobavami orožij je njegova vsebina le bližje pokrovu. Na tem območju Evrope svoje niti, poleg 'velikih treh', pletejo tudi Nemčija, Italija in Vatikan, Francija, Turčija in celo Savdska Arabija, ki v zadnjem času veliko vlaga v BiH, zaradi česar jo mnogi obtožujejo radikalizacije Bošnjakov. Kot meni strokovnjakinja za varnostno in obrambno politiko, so posamezne velesile in večje države izbrale balkanske države za zastopnice svojih interesov v regiji.