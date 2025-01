'Videti je kot bi na to območje vrgli jedrsko bombo'

Ognjeni zublji, ki uničujejo kalifornijski Los Angeles so terjali najmanj deset smrtnih žrtev, toda bojijo se, da je resnična številka veliko višja, saj nekaterih najbolj prizadetih območij še niso uspeli doseči. Uničenih je najmanj 10.000 stavb, razmere pa se ne umirjajo. Poleg brutalnega ognja težave povzročajo še roparji, ki plenijo po zapuščenih domovih. Seznam hollywoodskih zvezdnikov, ki so izgubili svoje rajske vile, se iz ure v uro daljša. Tisti manj premožni, ki so ostali brez vsega, pa se bojijo, da se bo pomoč vlade in zavarovalnic usmerila predvsem na območja, kjer živijo pomembneži, sami pa da bodo ostali praznih rok.