Vietnamka že prihodnji mesec na prostosti?

Vietnamka, ki je obtožena atentata na pol brata severnokorejska voditelja Kim Džong Una, je pristala na manjšo obtožbo s strani tožilstva, in sicer, da je "povzročila škodo z nevarnim orožjem" in bo, kot kaže, iz zapora izpuščena že naslednji mesec.

Doan Thi Huong se je razveselila "pravične kazni", katero jo je izrekel sodnik na malezijskem sodišču, kjer so ji sodili za umor King Džong Nama leta 2017.

Doan je bila obsojena na tri leta in štiri mesece zaporne kazni, vendar je njena ekipa pravnikov že razkrila, da bo z običajnim znižanjem kazni na prostost izpuščena že naslednji mesec. "V prvem tednu maja bo šla domov," je novinarjem povedal njen odvetnik Hisyam Teh Poh Teik.

Do izreka kazni je prišlo le nekaj dni zatem, ko je tožilstvo z Doan v ponedeljek sklenilo dogovor, da jo bo v primeru priznanja krivde za"namerno povzročanje škode z uporabo nevarnih sredstev" doletela zmanjšana kazen, ki traja največ deset let zaporne kazni. Prvotno so ji sodili za umor, za kar ji je grozila smrtna kazen.