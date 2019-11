Vietnamske oblasti aretirale še osem ljudi v povezavi z žrtvami 'tovornjaka smrti'

"Na podlagi tega, kar bomo izvedeli od osumljencev, bomo aktivno začeli s preiskavo za boj in izkoreninjenje teh skupin, ki ljudi nezakonito vozijo v Veliko Britanijo," je po poročanju uradne vietnamske tiskovne agencije povedal direktor policije Nguyen Huu Cau , vodja policije v pokrajini Nghe An.

Kot so sporočili predstavniki policije, so od 23. oktobra, ko so v hladilni prikolici tovornjaka na območju industrijske cone v Essexu na vzhodu Londona našli osem ženskih in 31 moških trupel, v Vietnamu skupno aretirali že deset ljudi.

Kot smo že poročali, je britanska policija sprva poročala o tem, da so žrtve Kitajci , a nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so izrazile bojazen, da so v najdenem tovornjaku njihovi svojci.

"Najbolje je, da se zdaj spopademo s posledicami incidenta in pomagamo družinskim članom, da bodo prišli do trupel svojih sorodnikov," je še dodal.

Oblasti v Vietnamu in Veliki Britaniji se še vedno ukvarjajo z identifikacijo žrtev. Pri večjem številu družin so odvzeli vzorce DNK in prstne odtise. Zaenkrat uradno niso potrdili niti enega imena od 39 žrtev.

Za večino žrtev predvidevajo, da prihajajo iz vietnamskih provinc Nghe An in sosednje Ha Tinh, kjer se prebivalci soočajo s slabimi zaposlitvenimi možnostmi in vplivom tihotapskih tolp.

V petek so policisti iz province Ha Tinh naznanili, da so glede tragičnega dogodka aretirali dve osebi, zaradi suma vpletenosti pa so na zaslišanje poklicali še nekatere druge posameznike.

Odkritje trupel je sicer osvetlilo dogajanje glede nezakonite trgovine z ljudmi, katere žrtve so revni posamezniki iz Azije, Afrike in Bližnjega Vzhoda, ki se znajdejo na nevarnih potovanjih na Zahod.

Britanska policija je zaradi smrti 39 ljudi že aretirala 25-letnega voznika tovornjaka Mauricia Robinsona.Ta je obtožen vrste kaznivih dejanje, med drugim uboja 39 ljudi, zarote pri tihotapljenju ljudi ter pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja. V petek pa so preiskovalci sporočili, da so v povezavi z najdenimi trupli aretirali še 23-letnega Eamona Harrisona iz Severne Irske.