Uroš Štefelin se s svojo ekipo seli na novo lokacijo

Vila Podvin je ena od sedmih slovenskih restavracij z Michelinovo zvezdico. Prinesel ji jo je Uroš Štefelin s svojo ekipo. Ta pa se z decembrom v celoti seli v staro jedro Radovljice, kjer je Štefelin lani, tik pred epidemijo, s poslovno partnerico Marcelo Klofutar kupil in uredil zdaj restavracijo in butični hotel Linhart. A za seboj so morali pustiti težko prigarano Michelinovo zvezdico, tudi zeleno za njihovo trajnostno naravnanost. Selitev popolne gostinske ekipe vzbuja več vprašanj kot odgovorov. Novi lastnik Vile Podvin se pripravlja na prevzem nove ekipe, s katero bodo poskušali obdržati Michelinovo zvezdico. Uroš Štefelin pa nam je zaupal, da so že v nizkem štartu in pripravljeni tudi na obisk Michelinove ekipe.