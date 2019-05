Viljem Julijan v bolnišnici izgubil bitko z neozdravljivo boleznijo

Poslovil se je deček, ki je postal glas vseh otrok z redkimi boleznimi. Mali borec Viljem Julijan je v celjski bolnišnici izgubil bitko s kruto, neozdravljivo boleznijo. Njegovo srce se je ustavilo, a njegova zgodba in borba njegovih staršev ostajata. Zdaj je to borba ostalih otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin, ki se soočajo s podobnimi bolečinami kot družina malega Viljema Julijana.