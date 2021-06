Mladeniča ukradla avtobus in končala pot sredi igrišča

Iz Radelj ob Dravi prihaja precej nevsakdanja zgodba. Nedaleč od športnega parka je družba mladeničev najprej popivala, nato pa sta se dva izmed njih, stara 18 in 20 let, oba pod vplivom alkohola, odločila, da preizkusita, kako je biti za volanom avtobusa. S parkirišča, na katerem so avtobusi parkirani, sta v enega vstopila, ga spravila v pogon in se odpeljala, vmes večkrat trčila, nato pa pot končala sredi otroškega igrišča ob osnovni šoli. Še dobro, da se je to zgodilo ponoči in ob koncu tedna, sicer bi lahko bile posledice nespametnega dejanja še mnogo hujše.

