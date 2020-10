Vinogradniki se bojijo še večjega upada prodaje

Bolj kot bodo zaostreni ukrepi, več škode bodo imeli turistični in gostinski ponudniki, posledično pa seveda tudi vinogradniki. Trgatve so marsikje še vedno v polnem teku, številne kleti pa še vedno polne vina lanskega letnika. Čeprav prihajajo zanje tradicionalno dobri meseci - november z martinovanji, december s praznovanji - a ker druženj letos ne bo, vsaj ne tako množičnih, kot smo jih bili vajeni, bo upad prodaje zelo verjetno še večji, kot je bil do zdaj.