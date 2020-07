Vipavski župan vztraja pri premestitvi okuženih stanovalcev doma na Infekcijsko kliniko

V Sloveniji so potrdili 16 novih okužb. Vendar pa stroka svari, da število ni majhno, saj so čez vikend opravili tudi manj testov. Največ okužb so potrdili v Vipavi. Virus se je tu pojavil v centru starejših Pristan Vipava, kjer domuje 108 stanovalcev. Do sedaj so okužbo potrdili pri desetih stanovalcih in sedmih zaposlenih. Kako je okužba sploh prišla v dom, epidemiologi še preverjajo, vprašanje pa ostaja, ali bodo sedaj v vseh domovih prepovedali obiske.

