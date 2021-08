Virginia Giuffre vložila tožbo proti britanskemu princu Andrewu

Nad britansko kraljevo družino se spet zgrinjajo temni oblaki. Virginia Giuffre, ena od žrtev pokojnega ameriškega pedofila Jeffreyja Epsteina, je v New Yorku vložila civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu. Obtožila ga je, da jo je dvakrat spolno zlorabil, ko je imela sedemnajst let. Prvič v Londonu, v tedanjem domu Epsteinove spremljevalke Gilen Maxwell, in drugič v Epsteinovem stanovanju v New Yorku.