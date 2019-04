'Ne porabljajte energije za spletne trole, ne dajajte jim kisika'

V okolju, kjer se bomo lahko tako poveselili kot resno pogovorili, bodo nastale velike stvari. Saj lahko plešete in se pogovarjate naenkrat! In veste, nihče se ne želi pridružiti ljudem, ki so prestrašeni ali širijo strah, želijo biti z ljudmi, ki imajo vizijo, ki se je veselijo.

Ocasio-Cortezova je zmagala z ekipo, ki bi se ji na prvi pogled večina izkušenih politikov najbrž dobronamerno in pokroviteljsko nasmehnila. Šefica kampanje se je nekoč ukvarjala z zdravljenjem s pomočjo energije, pomagali pa so ji med drugim fotograf, ki poje v težko metalni skupini in progresivna muslimanska aktivistka, ki piše kuharski blog.

A je skupini uspelo tisto, kar se je zdelo nemogoče – najprej so na lastnem terenu premagali demokratskega kolega, političnega težkokategornika, ki je veljal za nepremagljivega. Potem ko je na notranjih volitvah "padel" Joe Crowley, na volitvah pa nato še republikanski nasprotnik Anthony Pappas, je AOC – kot javnost pogosto imenuje Ocasio-Cortezovo – postala najmlajša ženska, ki je bila kadar koli izvoljena v ameriški kongres. Svojo prepoznavnost in politiko je gradila na platformi demokratičnega socializma, ki ga je pred volitvami leta 2016 populariziral Bernie Sanders. Prav Sanders je bil tisti, ki nas je zbudil iz spanja, pravi Virginia Ramos Rios.

Zakaj je bila Sandersova kampanja za vas tako prelomna?

To je bil čas, ko smo številni ugotovili, da bi morali biti bolj aktivni, sprožil se je nov val aktivizma, politična pobuda, ki se ni zanašala na denar korporacij. Ljudi je prestrašilo dejstvo, da se lahko zgodi Donald Trump ali še kaj hujšega. Tako je znova oživelo zbiranje sredstev za kampanje. Iz Sandersove kampanje pa je izšla skupina Brand New Congress.

Jaz sem sicer nekoliko starejša od mnogih, ki so začeli to skupino in sprva sem bila nekoliko skeptična, ko so govorili o tem, da bi skupnost nominirala kandidate za kongres. In to ljudi, ki niso na primer odvetniki, ki niso del sistema.

Seveda je bilo jasno, da potrebujemo temeljite spremembe, saj obstoječi politiki, tudi kongresniki živijo v mehurčku in so že zdavnaj izgubili stik z realnostjo.

Aktivizem je takrat res živel in ima veliko opraviti s tem, da se je Alexandria odločila za kandidaturo. Tisto leto je obiskala več krajev, kjer so protestirali aktivisti za različne namene. Med drugim je šla v Ferguson v zvezni državi Missouri, Flint v Michiganu in v Dakoto, kjer so bili veliki protesti proti plinovodu. Tam je videla tudi starejše, ki so kar s svojimi telesi želeli zaščititi sebe in svoje okolje pred interesi korporacij, ki delujejo kot vojska.

In obljubila si je, da bo spremenila stvari, da bo nekaj naredila. Kaj natančno, v tistem trenutku še ni vedela, ampak – zanimivo - ko je zapuščala Dakoto, je dobila klic skupine Brand New Congress, če bi kandidirala na volitvah. Vseeno si je za premislek vzela pet mesecev.

Zakaj toliko?