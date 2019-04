Mayeva zaprosila za preložitev brexita do 30. junija

Britanska premierka Theresa May je danes v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila za preložitev izstopa Velike Britanije iz združenega kraljestva do 30. junija.

Delegaciji konservativcev in laburistov naj bi danes nadaljevali pogovore za dosego kompromisa, ki bi Veliki Britaniji omogočil izstop iz EU z dogovorom, potem ko je premierka Mayeva v torek napovedala namero za ponovno preložitev brexita. Mayeva in vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn sta iskanje kompromisa začela v sredo, dan zatem pa sta se na štiri in pol ure dolgih pogovorih sešli še delegaciji največjih britanskih strank.

Britanski državni pravobranilec Geoffrey Cox je dejal, da bi bila v primeru neuspeha pogovorov med konservativci in laburisti potrebna daljša preložitev izstopa.

Za zdaj kot rok za izstop, ki je bil sprva predviden 29. marca, velja 12. april, če Mayeva do takrat Uniji ne bo poslala prošnje za daljšo preložitev brexita.